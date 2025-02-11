Besni'de Kar Kalınlığı 20 Santime Ulaştı

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Besni ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Besni ilçesinde yoğun kar yağışı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak ilçe genelini beyaza bürüdü.

Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü Besni ilçesinde kar, yaklaşık 20 santime ulaştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle Besni-Araban- Gaziantep yolunda ulaşımlar güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, trafiğe çıkmak zorunda kalan vatandaşların araçlarında mutlaka kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca şehir merkezinde özellikle rampalı ve buzlanma riski taşıyan bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Besni ilçe merkezinde ekipler, iş makineleriyle temizlik yaparak cadde ve sokakları kardan temizlemeye çalıştı.