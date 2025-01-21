Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.T'nin kullandığı 02 AFE 985 plakalı minibüs, Besni-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde, İ.E. idaresindeki 02 ADA 2015 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsüyle yanında bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Minibüs ile Pikap Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?