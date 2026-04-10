Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında meydana geldi. Vakıf Önder'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Önder, sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartıldı. Ekipler, Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vakıf Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Besni'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
