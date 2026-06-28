Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.
Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G'ye ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Yangın: 4 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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