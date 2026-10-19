Bessent: Rusya'ya hiçbir yaptırım kaldırılmadı, kaldırılan tek şey dizel ambargosu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmadığını, yalnızca dizel ambargosunun kaldırıldığını belirtti.

NBC News'in "Meet the Press" programına konuk olan Bessent, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırdığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını savunarak, "Hiçbir yaptırım kaldırılmadı." dedi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin süreci değerlendirmek için 60 günlük süre bulunduğunu belirten Bessent, "Kaldırılan tek şey dizel ambargosu." ifadesini kullandı.

Bessent, Trump'ın Rusya'nın en büyük iki enerji şirketi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uyguladığını hatırlatarak, bu adımın Rus enerji sektörüne "yıkıcı bir darbe" indirdiğini ileri sürdü.

Avrupa ülkelerini Rus enerjisi satın almaya devam etmekle eleştiren Bessent, Avrupalıların Rusya'ya, Ukrayna'ya sağladıklarından daha fazla para aktardığını iddia etti.

ABD'nin Starlink üzerinden istihbarat desteği sağladığını ve NATO üyelerinin Amerikan silahlarını satın alarak Ukrayna'ya ulaştırmasına imkan tanıdığını belirten Bessent, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek vermesi gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Starlink uydu internet hizmetinde yavaşlama yaşandığı ve istihbarat paylaşımında kesinti olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin ise Bessent, Trump yönetiminden hiç kimsenin bu yönde talimat vermediğini söyledi.

Bessent, Zelenskiy'nin bu yöndeki suçlamalarını "son derece sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nin, Başkan'a Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.