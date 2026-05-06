Beste Kızılay cinayeti: Sanığa müebbet ceza
Beste Kızılay cinayeti: Sanığa müebbet ceza

06.05.2026 00:31
Malatya'da hamile eşi Beste Kızılay'ı öldüren Alican Kızılay ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, çocuk sanıklar A.K. ile F.K, taraf avukatları, müştekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın "kadın eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 tutuksuz sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek, olayın "taksirle öldürme" olarak değerlendirilmesini talep etti.

Beste Kızılay'ın ailesinin avukatları Gülsüm Eraslan Kalyoncu ile Uğur Kalyoncu ise sanıkların "delil gizleme" ve "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediklerini savunarak buna göre cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alican Kızılay'a ağırlaştırılmış müebbet, çocuk sanık A.K'ye 2 ay 20 gün hapis cezası verdi, diğer sanıklar D.K, G.K. ile çocuk sanık F.K'nin de beraatine hükmetti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, "Bu dosyanın potansiyel sanıklara emsal olmasını umut ediyoruz. Hiç kimse kadına karşı şiddetin bu kadar kolay olacağını düşünmesin. Biz kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Beste için adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Sanık eşin ailesinden delil gizleme ile ilgili cezalandırılanlar var. Bu konuda da mutluyuz, adalete güvenimiz ve inancımız tam." dedi.

Avukat Uğur Kalyoncu da adaletin tecelli ettiği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan ise "Kızım çocuğunu kucağına alacakken ben bu ellerimle çocuğunu kızımın koynuna koyup toprağa verdim. Adalet çok şükür yerini buldu. İçimizdeki acı bitmez ama bir nebzede olsa rahatladık, ferahladık." dedi.

Beste Kızılay'ın annesi Gülay Özhan ise "Çok şükür kanımız yerde kalmadı. Allah herkesten razı olsun, bizi burada yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Beste Kızılay'ın kız kardeşi Buse Özhan da "İstediğimiz gibi bir sonuç aldık, içimiz çok ferahlamasa da biraz olsun rahatladık." ifadelerini kullandı.

Dava süreci

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, geçen yıl 11 Nisan'da hamile karısı Beste Kızılay'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican Kızılay hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakınları 4 tutuksuz sanık hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

