BETEM'in Atölye Çalışması, Uluslararası Kongreye Davet Edildi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) öğretmenlerinin hazırladığı "Minik Zihinler İçin Büyük Fikirler: SCAMPER ile Yaratıcılığı Keşfetmek" başlıklı atölye çalışması, 27-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek 9. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi'ne davet edildi.

Yenişehir Belediyesi BETEM'de hazırlanan "Minik Zihinler İçin Büyük Fikirler: SCAMPER ile Yaratıcılığı Keşfetmek" başlıklı çalışma, bu yılki ana teması "Erken Çocuklukta Kayıp Parçaları Birleştirmek" olarak belirlenen 9. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi'nden davet aldı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak ve alanında uzman akademisyenleri bir araya getirecek kongrede; BETEM ekibi, okul öncesi eğitimde yaratıcı düşünmenin geliştirilmesini hedefleyen SCAMPER tekniğini uygulamalı olarak aktaracak.

Prof. Dr. Selçuk Şirin, Prof. Dr. Susanne Denham, Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Prof. Dr. Sinan Canan gibi birçok akademisyenin katılacağı kongrede BETEM öğretmenleri atölye çalışmalarını anlatacak.

Özyiğit, öğretmenlerle buluştu

Atölye çalışması yürüten BETEM öğretmenleri, BETEM Kurucu Temsilcisi Raif Çakmak ve BETEM Müdürü Elsun Türe Bir ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, davet alan atölye çalışmaları ve kongreye ilişkin bilgi verdi. 2019 yılında hayata geçirdikleri ve Türkiye'de bir ilk olan "Erken Çocukluk Gelişimi Projesi" ile birçok ulusal ve uluslararası davet aldıklarına dikkati çeken Özyiğit, çocukların potansiyelini erken yaşta keşfetmek ve onları özgür düşünen bireyler olarak yetiştirmek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyerek, öğretmenleri tebrik etti.

Bilimsel temellere dayanan ve çok disiplinli bir eğitim yaklaşımı

BETEM, Türkiye'de erken çocukluk gelişimi temelli ilk beceri eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkezde çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan, bilimsel temellere dayanan ve çok disiplinli bir eğitim yaklaşımı uygulanıyor. Sanat, bilim, doğa ve teknolojiyi bir araya getiren atölyelerle çocukların düşünme becerileri, problem çözme kapasiteleri ve sosyal-duygusal gelişimleri destekleniyor.