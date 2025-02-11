Beton Boru Ayakları Balıklara Sığınak Oldu

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Beton borunun ayakları denizin altında balıkların yaşam alanı oldu

Düşen beton boru ayakları, değişik türden balıklara sığınak oldu

O anlar sualtı kamerasına yansıdı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Küçücük bir alanda çok sayıda balık barındı"

ANTALYA - Sualtı dalışları ve araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte denizdeki beton bir borunun düşen ayaklarını bir araya getirdi. Kısa süre sonra kontrol için dalan Gökoğlu, yüzlerce balığın burayı barınmak için kullandığını gözlemledi. Oluşan görüntünün önemine dikkati çeken Gökoğlu, "Yapay resifin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir görüntüydü. Küçücük bir alanda çok sayıda balık barındı" dedi.

Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencilere eğitim, araştırma ve inceleme dalışları yaptıran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu bölgede denizin içinde yer alan beton borunun düşen ayaklarını bir yerde topladı. Öğrencileriyle tekrar dalış yapan Gökoğlu, onlarca türde balığın barınma amaçlı beton birikintilerine barınmak için geldiğini gördü.

Onlarca türden balık geldi

O anlar ise sualtı kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton blokların içinde ve etrafında yüzlerce balığın olduğu, hemen üst kısmında ise bir aslan balığının hareket etmeden durduğu gözlendi. Suyun berraklığının dikkat çektiği görüntülerde, Gökoğlu ve öğrencileri alana oldukça çok yaklaşmasına rağmen balıkların kaçmadığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca bir Müren Balığının da o bölge yakınında ava çıktığı görüldü.

"Küçücük bir alanda çok sayıda balık barındı"

Antalya Körfezi'nde falezlerden Side'ye kadar denizin altının tamamen kum ve çamur olduğunu kaydeden Gökoğlu, bu alanlara uygun habitatlar bulunup yapay resifler yapılabileceğini söyledi. Beton ayakların balıkların barınmasına yaradığını da belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "O görüntüdeki balıkların çoğunluğu Kızıldeniz'den gelen türler. Naylon, Aslan ve sokar balığı var. Yerli türler de yer alıyor. Yapay resifin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir görüntüydü. Küçücük bir alanda çok sayıda balık barındı. Orada bir aslan balığı da bekçisi gibi duruyor. Altında da birkaç tane daha vardı. Bu tür yerlerde aslan balıkları kayalık alanlar yaşadıkları için burayı mekan olarak benimsediler" dedi.

Biyolojik çeşitliliğe fayda sağlıyor

Biyolojik çeşitliliğin kayalık alanlarda daha çok olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Balıklar buraya geliyor ve barınmalarının yanı sıra üzerine yapışan organizmalarla besleniyor. Kendileri beslenmese bile yavruları besleniyor" diye konuştu.