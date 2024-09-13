Beton Mikseri Çocuğa Çarptı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde beton mikserinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
A.S. idaresindeki 06 EEU 759 plakalı beton mikseri, Aslan Bey Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki M.B.E'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırılan M.B.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.
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