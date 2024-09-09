Bahçelievler'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü

Bahçelievler'de, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi'nde F.T. idaresindeki beton mikseri ile Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, beton mikseri şoförü F.T'yi gözaltına aldı.
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