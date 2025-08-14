Beton Mikseri Kapak Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde beton mikserinin kapağının çarptığı sürücü hayatını kaybetti.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Ulucan Sokak'ta bir firmaya ait tesiste, beton mikserinin içerisindeki çimentoyu boşalttığı sırada oluşan basınçla açılan kapak sürücü F.G'ye (46) çarptı.
Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, F.G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
