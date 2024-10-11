Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki kişi yaralandı.
M.A idaresindeki 18 LC 146 plakalı beton mikseri, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde B.Y. yönetimindeki 27 AHV 514 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki E.Y. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?