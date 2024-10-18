Beton mikserine 106 bin lira ceza - Son Dakika
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Beton mikserine 106 bin lira ceza

Beton mikserine 106 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta yola harç döken beton mikseri sürücüsüne bağlı firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

18.10.2024 19:16
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Kahramanmaraş'ta, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserini kullanan sürücünün bağlı olduğu firmaya 106 bin lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Olayın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi'nde meydana geldiğini belirleyen ekipler, beton mikserini işleten firmayı kısa sürede tespit etti.

Zabıta ekiplerince, aracın bağlı olduğu firmaya ilgili kanun maddeleri uyarınca 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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