Beton Mikserine 191 Bin Ceza
Hatay'da harç döken beton mikserinin sürücüsüne 191 bin 867 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 191 bin 867 lira ceza uygulandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, beton mikserinin yola harç dökerek ilerlediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen sürücü E.D'ye 191 bin 867 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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