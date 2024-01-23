 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı. Kavgaya karışan diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa\'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
23.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Samanlı Mahallesi'nde 16 Ocak akşamı aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, komşu aileler de karıştı. Bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etti.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yıldırım, kavga, Bursa, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement