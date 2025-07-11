Bettany Hughes\'un Türkiye Belgeseli Londra\'da Gösterildi

Ünlü İngiliz tarihçi Bettany Hughes'un Türkiye'nin sahip olduğu kültür mirasını konu aldığı "Bettany Hughes ile Hazineler: Türkiye'nin Antik Kökenleri" belgeselinin gösterimi Londra'da yapıldı.

Londra'daki Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nde gerçekleştirilen gösterime, Hughes'un yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna ile çok sayıda izleyici katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Ertaş, Anadolu'nun tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu derinliğin belgeselde etkileyici bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

"Hititlerden Friglere, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlıya uzanan mirasıyla Anadolu, sadece kıtaları değil fikirleri, inançları ve kültürleri de buluşturan bir köprü olmuştur. Bu topraklar, bolluk, sevgi ve merhametin hikayelerini anlatıyor." diyen Ertaş, Türkiye'nin sadece doğal güzellikleriyle değil kültürel zenginliği ve tarihi birikimiyle de dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbettiğini belirtti.

Ertaş, Türkiye'nin dünyanın dördüncü büyük turizm destinasyonu olmasının bir tesadüf olmadığını vurgulayarak, 2024 yılında yaklaşık 4,5 milyon Britanyalı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Ertaş, ünlü tarihçi ve belgeselci Bettany Hughes ile etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti.

"Anadolu yolculuğu hayatımı değiştirdi"

Büyükelçi Ertaş'ın konuşmasının ardından TRT World spikeri Maria Ramos'un moderatörlüğünde yapılan panelde belgeselden bölümler gösterildi.

Belgeselden bölümlere ilişkin deneyimlerini paylaşan Hughes, ilk kez 40 yıl önce, 18 yaşında Türkiye'ye gittiğini ve 8 hafta boyunca otostopla Anadolu'yu gezdiğini anlattı.

Efes'teki gün doğumu manzarasından çok etkilendiğini kaydeden Hughes, "Birden dünyanın hikayesini, bu hikayenin nasıl derin olduğunu ve kültürlerin nasıl bir araya geldiğini anladım. O an, hayatta ne yapmak istediğime karar verdiğim andı. Akademisyen ve profesyonel tarihçi olacaktım. Bu yolculuk benim hayatımı değiştirdi." dedi.

Bir yörük aileye yaptığı ziyarette gördüğü misafirperverlikten çok etkilendiğini anlatan Hughes'un Aydın'daki Afrodisias antik kenti kazısında çalışan İbrahim isimli bir emekli bir işçinin evine yaptığı ziyaretten de bölümler gösterildi.

Gösterimde, belgeselin Afrodisias dışında Bergama, Sagalassos ve Gordion antik kentlerinde çekilen bölümlerinden kesitler de yer aldı.

"Ortak bir keşif anı"

Gösterimin sonunda söz alan Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna ise Büyükelçi Ertaş'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Hughes'a ve izleyicilere teşekkür etti.

Hughes'un tarihi, zarafet ve tutkuyla ele aldığını kaydeden Aktuna, "Bizim için bu etkinlik yalnızca bir film gösterimi değil, aynı zamanda ortak bir keşif anıdır. Merak ve takdir duygusuyla bir araya gelmiş böylesine seçkin bir izleyici kitlesiyle burada olmak, hikaye anlatımının bizleri zaman ve mekan ötesinde birleştirme gücünü hatırlatıyor." dedi.

Aktuna, Türkiye'nin zenginliklerini ve kültürel mirasını birlikte keşfetmenin çok özel bir his olduğunu ifade etti.