BEÜ Öğrencileri Kozlu Sahili'nde Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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BEÜ Öğrencileri Kozlu Sahili'nde Çevre Temizliği Yaptı

BEÜ Öğrencileri Kozlu Sahili\'nde Çevre Temizliği Yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, Kozlu Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla çevre temizliğine dikkat çekti. 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte, sahilde bulunan inşaat demirleri, bakır teller, pet şişeler, tıbbi atıklar ve poşet gibi birçok atık toplandı. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

21.05.2024 14:05
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, çevre temizliğine dikkati çekmek için Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı.

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünden 60 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yapmak üzere Kozlu ilçesindeki sahile geldi.

Öğrenciler, Kozlu Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen temizlik çalışmasında inşaat demirleri, bakır teller, pet şişeler, tıbbi atıklar, ağaç dalları ve poşet gibi birçok atığın bulunduğu 50 poşet çöp topladı.

Yaz aylarında insanların yoğun olarak denize girdiği sahilde toplanan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla üniversite tarafından değerlendirilecek.

"Geri dönüşümüne bir katkısı olsun istedik"

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Sonay Çalışoğlu, gazetecilere, etkinliği doğayı koruma bilinciyle düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin projeyi gönüllü yürüttüklerinden bahseden Çalışoğlu, "Güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Toplanan atık maddeleri ayrıştırmaya çalıştık, geri dönüşümüne de bir katkısı olsun istedik. Bizim için de projeyi gerçekleştirmek ayrı bir gurur oldu." dedi.

Öğrenci Furkan Sarımehmetoğlu da kentin en kalabalık sahilinde projeyi gerçekleştirerek insanlarda çevre bilinci oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada atık olabileceğini düşünmüyorduk. Gördüğümüz durum gerçekten vahimdi. İnsanların bu kadar bilinçsiz olması cidden şoke etti." diye konuştu.

Öğrenci Melike Özcan ise atıkları ayrı ayrı topladıklarını, öğrencilerin sadece sıralarda değil hayatın içerisinde de yer alması gerektiğini düşünerek bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEÜ Öğrencileri Kozlu Sahili'nde Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika

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