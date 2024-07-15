BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'tan 15 Temmuz Mesajı

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elmastaş, mesajında, Türkiye'nin bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişinin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Elmastaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesini hiçe sayan hain girişime karşı tek yürek olan milletimiz, demokrasimizin ne denli sağlam temellere dayandığını bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz sadece bir tarih değil, milletimizin yeniden diriliş destanıdır. Bu vesileyle vatan sevgisi ve demokrasi inancımızla geleceğe daha umutla bakıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için hayırlara vesile olmasını diliyorum."