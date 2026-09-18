BEUN'da 2026-2027 oryantasyonu yapıldı, Rektör Ulusoy yaklaşık 30 bin öğrenciyle buluştu - Son Dakika
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BEUN'da 2026-2027 oryantasyonu yapıldı, Rektör Ulusoy yaklaşık 30 bin öğrenciyle buluştu

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BEUN\'da 2026-2027 oryantasyonu yapıldı, Rektör Ulusoy yaklaşık 30 bin öğrenciyle buluştu
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, programın ardından yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan üniversitede gençlerle yemek yiyerek talep ve isteklerini dinledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, oryantasyon programı, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde ve üniversitenin farklı kampüslerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Programın açılışında konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak'ın ruhunu anlamadan, şehirde üniversite okunmanın önemli bir hakikati ıskalamak olduğunu ifade ederek, "Bu şehrin hafızasında kömür kadar emek, karanlık kadar sabır, alın teri kadar onur vardı." ifadelerine yer verdi.

Bu emeğin yalnızca Zonguldak'ın madenlerinde değil, öğrencileri üniversite sıralarına taşıyan hayatların içinde de bulunduğunu vurgulayan Ulusoy, gençlerin sahip oldukları imkanın arkasında ailelerinin fedakarlığı, hocalarının emeği ve çalışan, üreten milyonlarca insanın alın terinin bulunduğunu anlattı.

Ulusay, gençlere geleceğin dünyasına hazırlanmaları gerektiğini ifade ederek, "Bu çağda bilgi, sınırları aşan en stratejik güç, dünyayla yarışacak donanıma ulaşmak için çabalayın. Yabancı dil öğrenin, dijital yetkinlikleriniz geliştirin ve yapay zekayı etkin şekilde kullanın ama düşünme yeteneğinizi teknolojiye teslim etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Ulusoy, yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan üniversitede gençlerle yemek yiyerek talep ve isteklerini dinledi.

Öğrenciler de gösterilen ilgiden ve sıcak karşılamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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