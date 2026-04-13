2025 Gelir Beyanname Süresi Sona Erdi: Pişmanlıktan Yararlananlar Vergi Cezası Ödemeyecek

13.04.2026 10:39
31 Mart'ta sona eren 2025 yılı gelir beyanname verme sürecinde 2 milyon 558 bin mükellef, toplam 1 trilyon 458 milyar lira gelir beyan etti. Beyan vermeyenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.

31 Mart'ta sona eren 2025 yılı gelir beyanname verme süresi, pişmanlık gösteren mükellefleri vergi cezası ödemekten kurtardı. Bu süreçte, 2 milyon 558 bin mükellef, 1 trilyon 458 milyar lira gelir beyan etti. Beyanname verilmesi gereken gelir tutarı, geçen yıla göre yüzde 70, bir önceki yıla göre ise yüzde 265 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyan yükümlülüğünü yerine getiren mükelleflere teşekkür ederken, pişmanlıktan yararlanacaklar için şartları belirtti. Geçmişte, beyanname vermemek bilgisizlik, ihmal veya 'bir şey olmaz' düşüncesiyle gerçekleşiyordu ve denetimler sınırlıydı. Ancak son yıllarda, Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar ve sigorta şirketleri gibi kurumlardan alınan verilerle algoritmalar, beyanname vermesi gereken mükellefleri daha kolay tespit ediyor.

Beyanname verme yükümlülüğü, beyaz ve mavi yakalı işçiler arasında değişiklikler içeriyor. Örneğin, ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan alanlar veya istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk çalışanları da beyanname vermek zorundaydı. Beyanname vermeyenler, hem hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödemekle karşı karşıya kalacaklar.

Bu değişiklik, pişmanlıktan yararlanacaklar için vergi cezası ödememe şansı sağlıyor, ancak düzenli gelir beyanının önemi vurgulanıyor. Sıkça sorulan sorular arasında, beyanname verme süresinin 31 Mart'ta sona erdiği ve hangi mükelleflerin beyanname vermesi gerektiği yer alıyor; örneğin, tek işverenden 4 milyon 300 bin TL'yi aşan ücret geliri olanlar veya birden fazla işverenden toplam 330 bin TL'yi aşan ücret geliri olanlar bu kapsamda.

