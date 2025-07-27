Beyaz Saray'dan Pentagon'a Yalan Makinesi Testi Talimatı - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan Pentagon'a Yalan Makinesi Testi Talimatı

27.07.2025 10:57
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Beyaz Saray, Pentagon'daki yalan makinesi testlerini durdurma talimatı verdi.

Beyaz Saray'ın, medyaya yetkisiz açıklamalara karşı tedbir amaçlı ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) "yalan makinesi (poligraf)" testlerinin, üst düzey yetkililerin hedef alındığı itirazı üzerine durdurulması talimatını verdiği öne sürüldü.
Washington Post gazetesinin haberine göre, isimleri paylaşılmayan yetkililer, Pentagon'dan medyaya bilgi sızdırılmasına karşı yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Patrick Weaver'ın, "yakında kendisinin de teste tabi tutulmasından endişe duyduğu ve testlerle üst düzey yetkililerin hedef alındığı" gerekçesiyle Beyaz Saray'a şikayette bulunduğunu aktardı.
Şikayet üzerine Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın bir yetkilinin telefon görüşmesiyle duruma müdahale ettiğini belirten yetkililer, Pentagon'daki yalan makinesi testlerinin durdurulması talimatının verildiğini ileri sürdü.
Beyaz Saray bu talimatı vermeden önce Hegseth'in onayıyla "medyaya yetkisiz açıklama yapılmasının önlenmesi" amacıyla Pentagon personeline birçok kez poligraf testinin gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise devam eden soruşturma gerekçesiyle konuya ilişkin açıklama yapılmayacağını kaydetti.
Halk arasında "yalan makinesi" ya da "yalan dedektörü" olarak bilinen poligraf, nabız ve kan basıncı gibi verileri ölçüyor.
Pentagon'daki "yalan makinesi" uygulaması
Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını söylemişti.
Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını kaydetmişti.
Daha sonra, o dönem Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick ve Savunma Bakanı Yardımcısı Steve Feinberg'in özel kalemi Colin Carroll, nisanda bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında işten çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Pentagon'a Yalan Makinesi Testi Talimatı - Son Dakika

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