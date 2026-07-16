Beyaz Saray: İran, ABD ile anlaşma istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray: İran, ABD ile anlaşma istiyor

16.07.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar sonrası İran'ın ABD ile görüşerek anlaşma yapmak istediğini duyurdu. Sözcü Leavitt, İran'ın mutabakatı ihlal ettiğini ve Trump'ın terör eylemlerine izin vermeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Leavitt, "Aslında bu konuyu daha bir saat kadar önce Başkan (Donald Trump) ile görüştüm. ABD ordusunun vurduğu ağır darbelerin ardından İran, ABD ile bir anlaşmaya varma isteğini dile getirmeye devam ediyor." dedi.

Son günlerde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Leavitt, bunun nedeninin İran'ın ABD ile imzaladığı mutabakat zaptını ihlal etmesi olduğunu savunarak, "Daha açık olmak gerekirse, imzaladıkları mutabakat zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ne yazık ki bunu yaptılar ve bu son derece yanlış bir karardı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bu türden "aktif terör eylemleri gerçekleştirmesine seyirci kalmayacağını" belirtti.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Sözcü, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: İran, ABD ile anlaşma istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 23:01:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: İran, ABD ile anlaşma istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.