Beyaz Saray, İsrail-Lübnan gerginliğinin diplomasi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Saray, İsrail-Lübnan gerginliğinin diplomasi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması gerektiğini belirtti. Jean-Pierre, topyekün bir savaşın kaçınılmaz olmadığına inandıklarını ve hala diplomasiyle çözüm sağlanabileceğine inandıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de benzer bir açıklama yaparak, Mavi Hat bölgesinde diplomatik çözüm için çaba göstereceklerini ifade etti.

30.07.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, "( Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail ile Lübnan arasında artan gerginliğe ilişkin son durumu değerlendirdi.

Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'a yönelik kısa süre önce düzenlediği saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve saldırıyı İsrailli muhataplarıyla şu sıralarda görüştüklerini söyledi.

ABD'li sözcü, artan gerginliğe çözüm yolunun diplomasi olduğuna vurgu yaparak, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Biz halen bunun kaçınılabilir olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın 3,5 yıldır diplomasiye inandığını gördünüz, özellikle konuştuğumuz Mavi Hat bölgesinde." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, İsrail-Lübnan arasındaki söz konusu bölgelerde diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu ve bu yolla bölgedeki İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de bugünkü basın brifinginde, Mavi Hat bölgesinde diplomatik çözümün mümkün olduğunu ve bunun için çaba göstermeye devam edeceklerini söylemişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, bugün de Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Lübnan, İsrail, Sözcü, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, İsrail-Lübnan gerginliğinin diplomasi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken “savaş“ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, İsrail-Lübnan gerginliğinin diplomasi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement