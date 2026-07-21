Beyaz Saray Muhabiri Daniele Compatangelo Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray Muhabiri Daniele Compatangelo Hayatını Kaybetti

21.07.2026 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan muhabir Compatangelo, kalp krizi nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Beyaz Saray'da görevli, İtalyan La7 kanalının muhabiri ve Beyaz Saray Yabancı Muhabirler Derneği (WHFCA) Başkanı Daniele Compatangelo'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları paylaşımda, mesai arkadaşları 50 yaşındaki Compatangelo'nun kalp krizi sonucu başkent Washington'daki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Compatangelo'nun annesinin, İtalyan haber ajansı ANSA'yı arayarak oğlunun bugün hayatını kaybettiğine dair bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan İtalya doğumlu Compatangelo, 25 yıllık kariyeri boyunca birçok yayın kuruluşunda çalışmış ve yüksek profilli basın ofislerini yönetmiş bir gazeteci olarak tanınıyor.

Compatangelo en son, ABD Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkındaki sözlerini haberleştirmesiyle gündem olmuştu.

Compatangelo haberinde Trump'ın, fotoğraf çektirmek için Meloni'nin kendisine "yalvardığını" söylediğine dair ifadelere yer vermiş, bu ifadeler İtalya'da siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Kalp Krizi, Güncel, Sağlık, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Muhabiri Daniele Compatangelo Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gizli ayıp sayıldı Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

01:56
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
23:34
Haluk Levent’ten veda açıklaması Bu kez itiraf geldi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
22:38
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
22:32
Alaçatı’daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 03:24:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Muhabiri Daniele Compatangelo Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.