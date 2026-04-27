Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Hedef Trump ve üst düzey yetkililer mi?

27.04.2026 10:09
ABD Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının hedefinin muhtemelen Başkan Donald Trump ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'na vekalet eden Todd Blanche, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin muhtemel hedefinin Başkan Donald Trump ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri olduğunu söyledi. Blanche, NBC News'e yaptığı açıklamada, 'Görünüşe göre muhtemelen başkan da dahil olmak üzere gerçekten de yönetimdeki kişileri hedef almayı amaçlamış' ifadelerini kullandı.

Şüphelinin Los Angeles'tan Chicago'ya, oradan da Washington'a trenle seyahat ettiği ve ateşli silahları son birkaç yıl içinde satın aldığı düşünülüyor. Blanche, saldırının İran bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgisi bulunmadığını kaydetti. Şüpheli, Pazartesi günü federal mahkemede federal görevliye saldırı, ateşli silah kullanma ve federal görevliyi öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargı önüne çıkacak.

Cumartesi akşamı yerel saatle 20.30 sularında ağır silahlar taşıyan saldırgan, Washington Hilton'daki balo salonunun dışında birkaç el ateş açtı ve bir güvenlik görevlisini yaraladı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin pompalı tüfek, tabanca ve birden fazla bıçak taşıdığı tespit edildi.

31 yaşındaki şüphelinin Cole Tomas Allen olduğu açıklandı. Allen'ın Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde makine mühendisliği ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans derecesiyle mezun olduğu belirtildi. Sosyal medya paylaşımları, öğretmenlik yaptığını ve amatör olarak bilgisayar oyunu geliştirdiğini gösteriyor.

Soruşturmanın odak noktalarından biri, saldırganın otele pompalı tüfeği nasıl sokabildiği. Etkinlik, Trump'ın başkan olarak katıldığı ilk Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğiydi. Trump, yetkililerin saldırganın yalnız hareket ettiğine inandığını söyledi ve olay anına ait kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, şüphelinin bir güvenlik kontrol noktasından hızla geçtiği ve görevlilerin arkasından silahlarını çektiği görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Beyaz Saray, Hükümet, Güncel, Son Dakika

