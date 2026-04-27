Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, Trump olayı 'yalnız kurt' saldırısı olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, Trump olayı 'yalnız kurt' saldırısı olarak nitelendirdi

27.04.2026 04:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Saldırgan Cole Thomas Allen, Trump yönetimi yetkililerini hedef aldığını itiraf etti.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Başkan Trump, saldırganı 'kafayı yemiş yalnız kurt' olarak tanımladı ve yaralı polisin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Saldırgan Cole Thomas Allen'ın üzerinde bir tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Allen, emniyet yetkililerine Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini itiraf etti. Saldırı, 1981'de Reagan'a suikast girişiminin yapıldığı Washington Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Allen'ın geçmişte öğretmenlik ve oyun geliştiriciliği yaptığı, 'Ayın Öğretmeni' seçildiği ortaya çıktı. Trump, olayın İran savaşıyla bağlantılı olmadığını düşündüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da saldırıyı kınadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yalnız Kurt, Beyaz Saray, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, Trump olayı 'yalnız kurt' saldırısı olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 05:08:24. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, Trump olayı 'yalnız kurt' saldırısı olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.