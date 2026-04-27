Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, Trump olayı 'yalnız kurt' saldırısı olarak nitelendirdi

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Başkan Trump, saldırganı 'kafayı yemiş yalnız kurt' olarak tanımladı ve yaralı polisin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Saldırgan Cole Thomas Allen'ın üzerinde bir tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Allen, emniyet yetkililerine Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini itiraf etti. Saldırı, 1981'de Reagan'a suikast girişiminin yapıldığı Washington Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Allen'ın geçmişte öğretmenlik ve oyun geliştiriciliği yaptığı, 'Ayın Öğretmeni' seçildiği ortaya çıktı. Trump, olayın İran savaşıyla bağlantılı olmadığını düşündüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da saldırıyı kınadı.
