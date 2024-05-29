Beyaz Saray Önünde İsrail ve ABD Protestosu - Son Dakika
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Beyaz Saray Önünde İsrail ve ABD Protestosu

Beyaz Saray Önünde İsrail ve ABD Protestosu

Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti. Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteklere tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'i Gazze'deki soykırımına devam etmekle suçlarken, Biden yönetimini de İsrail'in suç ortağı olmakla eleştirdi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanması gerektiği vurgulandı. Organizatörler, ilerleyen günlerde daha büyük gösteriler düzenleyerek ABD yönetimine Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunacaklarını belirtti.

29.05.2024 06:31
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Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.

Beyaz Saray önünde akşam saatlerinde toplanan Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail ile Biden yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i " Gazze'deki soykırımına devam etmekle" suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

Açtıkları pankartlarda Biden yönetimini de "İsrail'in suç ortağı" olmakla suçlayan göstericiler, ABD'nin İsrail'e artık silah göndermemesi gerektiğini vurguladı.

"Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdi.

İlerleyen günlerde İsrail'e yönelik daha büyük gösteriler düzenleneceğini belirten organizatörler, ABD yönetimine Gazze'de acil ateşkes için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Önünde İsrail ve ABD Protestosu - Son Dakika

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