Beyaz Saray, Tetris benzeri 'Duvarı İnşa Et' oyununu telif uyarısı sonrası kaldırdı

ABD'de, Beyaz Saray'ın internet sitesinde göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sınıra duvar inşa edilmesini konu alan çevrimiçi oyunlardan biri, üretici firmanın "telif hakkı ihlali" uyarısı sonrası kaldırıldı.

Beyaz Saray, oyun şirketinin telif hakkı ihlali uyarısının ardından, internet sayfasında yer verdiği Tetris'e çok benzeyen "Duvarı İnşa Et" oyununa erişimi engelledi.

Oyunla ilgili bilgilerin dün itibarıyla sitede yer almadığı görülürken, bazı bölümlerin Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımlarında hala erişilebilir durumda olduğu tespit edildi.

Beyaz Saray yetkililerinden, oyunun neden kaldırıldığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, göçmenlik temalı "Rio Koşusu" adlı diğer oyunun Beyaz Saray'ın internet sitesinde hala erişime açık olduğu görüldü.

Söz konusu oyunda kullanıcılar, ABD ve Meksika sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Rio Grande Nehri boyunca "devriye gezerek" ve yüksek sayıda düzensiz göçmeni sınır dışı ederek puan kazanabiliyor.

Oyunların siteye konması tepkilere yol açmıştı

Beyaz Saray, geçen hafta yönetimin önceliklerini öne çıkarmak için internet sitesinde bir dizi oyun başlatmış, ancak göçmenlik konusuna odaklanan "Duvarı İnşa Et" ve "Rio Koşusu" adlı iki oyun, Tetris markası da dahil olmak üzere birçok yerden tepki çekmişti.

"Duvarı İnşa Et" oyunu, kullanıcılardan tuğlaları üst üste dizmelerini ve "zombi sınır kuşatmasına" karşı sınırı korumalarını istiyordu.

Oyunun yayınlanmasından kısa süre sonra Tetris şirketi, oyunun oluşturulmasında yer almadıklarını ve "telif hakkı ihlalini çok ciddiye aldıklarını" açıklamıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Bağ kurmanın gücüne ve insanları bölmek yerine bir araya getirmeye inanıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.