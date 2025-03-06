Beyaz Saray, Trump'ın Hamas ile Görüşmelerini Doğruladı

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WASHINGTON, 6 Mart (Xinhua) -- Beyaz Saray, Trump yönetiminin rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Hamas ile doğrudan görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.

Axios'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ABD tarafından rehine işlerinden sorumlu başkanlık temsilcisi Adam Boehler katıldı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt çarşamba günkü basın toplantısında görüşmelere ilişkin soru üzerine "görüşmeleri yürüten özel temsilcinin herkesle konuşma yetkisine sahip olduğunu" kaydederek, "konuyla ilgili İsrail'e danışıldığını" belirtti.

Leavitt, "devam eden görüşmelerin" Başkan Donald Trump'ın Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alma planını içerip içermediğine ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

Leavitt, "Bu konuda burada ayrıntı vermeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatları" dedi.

Axios'un haberinde atıfta bulunduğu bir ABD yetkilisini ifadelerine göre, görüşmelerde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha geniş bir anlaşma da ele alınıyor.

Axios'un İsrail Savunma Kuvvetleri'ne dayandırdığı haberine göre Hamas'ın an itibarıyla elinde bulunan 59 rehineden 35'i hayatını kaybetmiş durumda.

Rehineler arasında bulunan 5 Amerikalıdan sadece birinin hayatta olduğu düşünülüyor.