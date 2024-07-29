Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli - Son Dakika
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Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli olduklarını ve açıklanan sonuçların halkın iradesini ve oylarını yansıttığından emin olmadıklarını belirtti. Kirby, seçim yetkililerinin açıklamalarını beklediklerini ve bağımsız gözlemcilerin raporlarını gecikmeden beklediklerini ifade etti.

29.07.2024 18:39
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli olduklarını ve açıklanan sonuçların halkın iradesini ve oylarını yansıttığından emin olmadıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.

Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede halkı sandığa gidip siyasi tercihlerini ortaya koyduğu için tebrik eden Kirby, seçim sonuçları konusunda ise "endişeli" olduklarını vurguladı.

Kirby, "Venezuelalı seçim yetkililerinin açıklamalarını gördük ve dürüst olmak gerekirse açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var." ifadesini kullandı.

Her bir oyun doğru şekilde sayıldığından emin olmak istediklerini ve bağımsız gözlemcilerin seçime ilişkin raporlarını gecikmeden beklediklerini kaydeden Kirby, seçim yetkililerinin de sonuçlara dair tüm detayları açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir yargıda bulunmadıklarını belirten Kirby, "(Tüm detayların açıklandığı) O zamana dek bir yargıda bulunmuyoruz, biz de uluslararası kamuoyu da gelişmeleri izliyor, biz de ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli - Son Dakika

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