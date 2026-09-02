Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı
İzmir'in Beydağ ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Kortej yürüyüşü, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin yer aldığı programda, en iyi incir üreticilerine ödülleri verildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlama programı kapsamında Belediye Kültür Merkezi önünden Atatürk Anıtı'na bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşün ardından yapılan törende konuşan Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, kurtuluşu coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Törende müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.
Programda en iyi incir üreticileri jüri üyelerince belirlendi. Dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene Beydağ Kaymakamı Ramazan Aykut Saka da katıldı.
Kaynak: AA
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