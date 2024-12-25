Beydağ Müftülüğü'nde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı - Son Dakika
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Beydağ Müftülüğü'nde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Beydağ Müftülüğü\'nde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı

İzmir'in Beydağ ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan veri hazırlama memuru Selman Başer hayatını kaybetti. Saldırgan Sercan D. gözaltına alındı.

25.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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İZMİR'in Beydağ ilçesinde Selman Başer (38), veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı Müftülükte husumetlisi Sercan D.'nin (31) silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Sercan D., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İstiklal Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü'nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen husumetlisi Sercan D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Muğla'dan geldiği öğrenilen Sercan D.'nin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer'e 11 el ateş ettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selman Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selman Başer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, Sercan D.'yi suç aleti tabancayla kısa sürede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Sercan D.'nin ilk ifadesinde cinayeti aralarındaki husumetten dolayı işlediğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Beydağ, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

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