Muğla\'dan Antalya\'ya Bebek Sevk Edildi

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Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk talebinde bulunuldu.

Bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.