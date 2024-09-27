Minik Başkana Belediye Başkanı Ziyareti

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(İSTANBUL)- Beykoz Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu sınıf başkanlığı seçimlerinde, arkadaşlarına "Seçilirsem Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i sınıfımıza getireceğim" diyen Kerem'in vaadine Başkan Köseler duyarsız kalmadı. Köseler, minik başkana destek için okulu ziyaret etti.

Beykoz Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu 5-A sınıfı Başkanı Kerem Çetin, sınıf başkanlığı seçimlerini kazanmak için sınıfla ilgili istekler yerine farklı bir vaatte bulundu. Arkadaşlarına, "Seçilirsem Belediye Başkanı Alaattin Köseler'i sınıfımıza getireceğim" sözünü verdi ve sınıf başkanı seçildi.

Kerem'in vaadini duyan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, minik başkana destek için okulu ziyaret etti. Sınıf Başkanı Kerem Çetin, Okul Müdürü Murat Zengin ve öğretmenler ile birlikte Başkan Köseler'i okul bahçesinde karşıladı.

5-A sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köseler, cesaretinden dolayı Kerem'i tebrik ederek, "Sınıf Başkanınız Kerem'in vaadini yerine getirmek üzere bugün sınıfınızı ziyaret ettim. Bu vesileyle hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

Sınıf başkanı Kerem Çetin de "Başkanımız Alaattin Köseler'e vaadimi yerine getirip okulumuzu ziyaret ettiği için ve arkadaşlarıma da sınıf başkanlığı seçimlerinde benim arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılımızda bütün sınıf arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Köseler ile sohbet eden 5-A sınıfı öğrencileri; basketbol potası, okulun maskotu haline gelen köpekler için kulübe ve oyun alanı düzenlemesi taleplerini iletti. Talepleri dinleyen Köseler, öğrencilerden gelen istekleri kısa zamanda karşılayacaklarının sözünü verdi.