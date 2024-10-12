Beykoz Belediye Başkanı'ndan Kavacık Mahallesi Buluşmasında Sorunlara Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı'ndan Kavacık Mahallesi Buluşmasında Sorunlara Çözüm Vurgusu

Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle buluşmasında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler, vatandaşların sorunlarını dinledi ve trafik serta işsizlik konularında çözüm önerileri sundu. Ayrıca, ortak akılla Beykoz'un sorunlarının üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

12.10.2024 14:42
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(İSTANBUL) - Beykoz'un 19. mahalle buluşması, ilçe nüfusunun yoğun olduğu Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle buluşmasında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Beykoz'u kucaklayan bir yürekle; ortak akılla, siyasi nedenlerle toplumu ayrıştırmadan bir aile gibi düşündüğümüz takdirde Beykoz'un sorunlarını hep birlikte çözeriz" dedi.

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Parkı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen mahalle buluşmasının açılışını Başkan Köseler yaptı. Başkan Köseler, Beykoz'un sorunlarını yerinde ve en önemlisi ortak akılla çözmek için başlattıkları mahalle buluşmalarına katıldıkları için Kavacık Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Köseler'in açılışının ardından söz, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin ve mahalle sakinlerine verildi. Mahalleliler, başta imar sorunu olmak üzere ulaşım, semt pazarı sorunu, otopark, kaldırımların yetersizliği, bisiklet yolu, işsizlik gibi sorunları Başkan Köseler ve ekibine iletti.

Vatandaşlardan gelen çok sayıda ulaşım ve trafik sorununa değinen Köseler, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri kapsamında olan Üsküdar- Çekmeköy metro hattının Altunizade durağından Kavacık'a bağlantı yapılacak. En son metro açılışında bulundum. Hem Ekrem Başkanımla hem de daire başkanıyla görüştüm. Bu konunun yazışması tamamlanmış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazı bekleniyor. Ondan sonra projelendirme zaten başladı, imalat konusunda da çalışmalara başlayacağız diye söz aldım."

Kavacık'ın trafik sorununa da değinen Başkan Köseler, şöyle devam etti:

"Ortak akılla geliştirilmiş projelerin hepsi bir yere çarpıp geri dönüyor"

"Kavacık trafiğinin bu kadar kaotik olmasının nedeni seçimlerde bayraklarla donatılan o binadır. Şimdi tabi ki Beykoz Belediyesi'nin bu noktada yapacağı bir şey yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kontrolündeki alanlardan bahsediyoruz. Kavacık'ın trafik sorunu tüm Beykozluları etkiliyor. Bunun için ben özellikle Beykoz Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Kavacık'ta trafik sorununu rahatlatacak çok önemli bir çalışma yaptılar. Bu çalışmayı, Büyükşehir'e sunduk, onlarda sağ olsunlar ikiletmeden konuyu hemen Karayolları'na aktardılar. Fakat Karayolları'ndan gelen cevap olumsuz oldu. Yani bizim yapacağımız çözüm noktaları, ortak akılla geliştirilmiş projelerin hepsi bir yere çarpıp geri dönüyor. O yüzden toplumsal bir rahatlama, toplumsal bir çözüm gibi bu şehirde yaşayanların yaşam standartlarını yükseltmek anlamında bir bakış bekliyoruz merkezden. Bu bir türlü gerçekleşmiyor. Biz bu halkın Şehremini olarak, Beykoz'u kucaklayan bir yürekle; ortak akılla, siyasi nedenlerle toplumu ayrıştırmadan, bir aile gibi düşündüğümüz takdirde Beykoz'un sorunlarını hep birlikte çözeriz."

Vatandaşlardan gelen işsizlik sorununa da konuşmasına ilişkin de konuşan Köseler, şunları dile getirdi:

"Beykoz'da fabrikalarımız kapandı. Ustalarımız, işçilerimiz, çocuklarımız işsiz. Benim masamda bir dolu CV var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüm. Sayın Bakanım, rezerv yapı alanı oluşturalım. Beykoz halkı da boğazda ne tür bir yapılanma olabileceğini gözleriyle görsün dedim. İnşallah bu konuda bir çalışma yürütülür ve başarılı olunur. Biz her başarıyı alkışlarız, toplum için alkışlarız. Siyasi görüş değerlendirmeyiz. Beykoz'da yaşayanların iş imkanlarına kavuşması için bu bahsettiğim rezerv yapı alanını, iş imkanları içinde açmamız lazım. O alanda bu gençlerin çalışacağı birtakım bacasız sanayiler kurulması, ticarethaneler kurulması lazım. Beykoz'un kurtuluşu budur. Beykozlu gençler ben çocukluğumdan beri hem eğitim alanında hem iş ortamında hep başka ilçelerde arayışa girdi. Bu işin çözümü plandır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı'ndan Kavacık Mahallesi Buluşmasında Sorunlara Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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