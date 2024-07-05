Beykoz Belediye Meclisinde BEYSEM ve AKDEM kapatılması konuşuldu - Son Dakika
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Beykoz Belediye Meclisinde BEYSEM ve AKDEM kapatılması konuşuldu

Beykoz Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, Beykoz Eğitim ve Sanat Merkezi (BEYSEM) ile Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nin (AKDEM) kapatılması konusu gündeme geldi. Meclis üyeleri, BEYSEM ve AKDEM'in kapatılmasının ardından hizmet kalitesinin düştüğünü ve işten çıkarılan çalışanların durumunu sorguladı. Ayrıca, belediye binasına asılan borçlarla ilgili afişin gerçekliği tartışıldı.

05.07.2024 17:59
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Beykoz Belediye Meclisinde, Beykoz Eğitim ve Sanat Merkezi (BEYSEM) ile Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezinin (AKDEM) kapatılması konusu gündeme geldi.

Belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde, BEYSEM ve AKDEM'in kapatılması ile Kurban Bayramı arifesinde belediye binasına borçlarla ilgili afişin asılması konuşuldu.

AK Partili Meclis Üyesi Gaye Zayıf, İBB yönetiminin, 2019'da ilk olarak İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da İSMEK'leri binaların depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapattığını, bunun üzerine Beykoz Belediyesinin de hızlıca BEYSEM'leri hizmete açtığını söyledi.

BEYSEM'deki akademiler ve branş eğitimlerine işaret eden Zayıf, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen bilgilere göre BEYSEM'lerin ve kütüphanelerin özverili çalışanlarının işine son verilmesinden bu yana hizmet kalitesi düştü. Neden 230 kişinin işine birden son verdiniz? 'Yeni ihale süreci.' denildi. İhale süreci 45 gün olan bir ihale için 3 ay yeterli bir süre değil midir? Belediye başkanımızın bir TV programında '400 vasıfsız AK Partilinin işe alındığı yapı.' yakıştırması emeğe saygısızlıktır. İSMEK'ler kapatıldığında İBB Başkanımız da tekrar açılmak üzere kapandığını söylemişti anca 5 yılda sadece Kavacık'ta bir İSMEK açıldı. Siz BEYSEM'leri ne zaman açmayı planlıyorsunuz?"

Aile Kadın Destekleme Merkezinin, dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak amacıyla sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan sanata kadar birçok alanda özel çocuklara hizmet verdiğini anlatan Zayıf, 20 binden fazla Beykozlunun hizmet aldığı merkezin geçen hafta süre sınırı konulmadan kapatıldığını ve 22 çalışanın işine son verildiğini kaydetti.

"Tıkır tıkır işleyen bir belediye devraldınız"

AK Partili Meclis Üyesi Serkan Şahin ise Beykoz Belediyesi yönetiminin seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 100 güne karşın Beykozlular için hizmet üretemediğini söyledi.

Belediye binasına geçen ay asılan borç tutarlarına ilişkin afişin resmiyeti ve gerçekliği olmadığını ifade eden Şahin, "Buradan şunu görüyoruz; CHP'li Beykoz Belediyesinin bu dönemki vizyonu 'Borç var, 5 yıl hizmet yok."' dedi.

Söz konusu afişte belediye gelir ve alacaklarından hiç bahsedilmediğine işaret eden Şahin, tablonun gerçek dışı bilgilerle borç algısı oluşturma çabasıyla hazırlandığını söyledi.

Belediye yönetimine afişle ilgili sorular yönelten Şahin, şöyle konuştu:

"Hiçbir hizmet aksatılmadan tıkır tıkır işleyen bir belediye ile birlikte yapımları ve maliyetleri tamamlanmış, her gün nakit tahsilatlarının geldiği sosyal tesisler, geçen ay tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergileri, her ay İller Bankasından gelen tutarlar, imar planları tamamlanmış bölgelerden tahsil edilen ve edilecek olan yapı ruhsat bedelleri ve tahakkuk etmiş 1,2 milyar tapu alacaklarıyla birlikte borcundan kat kat fazla geliri olan, kendi kendine yetebilen bir belediye devraldınız. İlk 100 günü, borç algısı oluşturmak için önceki dönemi şikayetle geçirdiniz."

Kaynak: AA

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