Beykoz Belediyesi, İBB ile ortak hizmet protokolü için yetki aldı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Meclisi, olası bir depreme karşı hazırlık için Başkan Alaattin Köseler'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak hizmet protokolü yürütme yetkisi verdi.

Beykoz Belediyesi Meclisi Eylül ayının son toplantısı, Beykoz Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Taner Aksu'nun yönetiminde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Beykoz'daki mevcut bina stokunun hızlı tarama ve bina incelemesi ile deprem güvenlik oranının belirlenmesini sağlayacak "Ortak Hizmet Protokolü" için Başkan Alaattin Köseler'e yetki verilmesi, oy birliğiyle meclisten geçti.

İsteyen ev sahiplerinin binaları taranacak

İBB'nin sistemiyle Beykoz Belediyesi Ekiplerinin başlatacağı isteğe bağlı hızlı tarama çalışmasıyla, ilçedeki yapı stokunun dayanıklılığı tespit edilecek ve kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilecek. İBB bugüne kadar toplam 162 bin başvurudan ev sahiplerinin izin verdiği 35 bin binayı ücretsiz test etti. Meclisten geçen bir başka kararla, mahallelerde kamu hizmetlerinin ilk durağı olan muhtarlara aylık 6 bin lira ödenek sağlanması oy çokluğuyla kabul edildi. Destekle kısıtlı imkanla hizmet veren muhtarların faturaları ve diğer giderleri karşılanacak.

3 yeni hasta nakil ambulansı

Meclisin oy birliğiyle aldığı bir başka kararla da, sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlayacak 3 yeni hasta nakil ambulansı satın alınacak.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Beldesi ve Ordu Kabataş, Gürgentepe Belediyeleriyle dayanışmayı artırmak üzere kardeş şehir ilişki kurulması da oy birliğiyle meclisten geçti. Genel kurulda ayrıca, belediye iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere İller Bankası'ndan gayri nakdi kredi kullanılması için Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler'e yetki verildi.