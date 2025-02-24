Beykoz Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Kıs¸ aylarında Beykoz halkının mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız su¨rdu¨recegˆiz" dedi.

Meteorolojiden gelen uyarılarla birlikte hazırlıklarını önceden tamamlayan Beykoz Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı ilçede faaliyetlerine devam etti.

Belediye Başkanı Alaattin Ko¨seler'in koordinasyonunda yu¨ru¨tu¨len çalışmalarda, 300 personel ve 65 araçtan oluşan ekipler sahada 7/24 görev yaptı. Beykozlulardan gelen talepleri hızla değerlendiren ekipler, bin 670 talebe dönüş¸ sağladı.

İstanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin ana arterlerde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ çalışmaların haricinde ara yollar, hastane çevreleri, duraklar ve yaya yolları yoğun bir çalışma yu¨ru¨tu¨lerek Beykoz Belediyesi tarafından ac¸ık tutuldu.

"Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz"

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz bir kıs¸ geçirmesi için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürüttü¨. Gelen talepleri hızla değerlendirerek c¸o¨zu¨me kavuşturduk. Kıs¸ aylarında Beykoz halkının mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız su¨rdu¨recegˆiz" ifadelerini kullandı.