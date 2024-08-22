Beykoz Belediyesi, Köy Pazarını İyileştirmek İçin Adımlar Atıyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi, Köy Pazarını İyileştirmek İçin Adımlar Atıyor

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan köy pazarı esnafıyla bir araya gelerek, pazarın daha işlevsel ve tanınır hale gelmesi için görüş alışverişinde bulundu. Belediye olarak soğuk hava deposu kuracaklarını ve üreticilerin ürünlerini satma kaygısı gütmeyeceklerini belirten Köseler, pazarın kaliteli hizmet vermesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

22.08.2024 13:19  Güncelleme: 13:27
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan köy pazarı esnafıyla bir araya gelerek, pazarın daha işlevsel ve tanınır hale gelmesi için görüş alışverişinde bulundu. Köseler, "Belediye olarak soğuk hava deposu kuracağız. Üreticimiz ürünlerini satma kaygısı gütmeyecek. Ne üretiyorsanız biz belediye olarak alacağız ve satacağız" dedi.

Beykoz Belediyesi, köy pazarının daha işlevsel hale gelmesi, ilçe dışından gelecek vatandaşlara da kaliteli hizmet vermesi için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, pazar esnafını ziyaret ederek onların taleplerini ve şikayetlerini dinledi. Esnaf reklam ve tanıtım başta olmak üzere, ulaşım, fiziksel eksiklikler, ürün çeşidinin azlığı gibi pek çok sorun ve çözüm önerisini Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e aktardı.

"Üreticimiz ürünlerini satma kaygısı gütmeyecek"

Önerileri tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Köseler, "Üreticinin buraya gelemeyip maddi imkansızlıklardan dolayı tarlasının önünde, asfalta tezgah kurup ürünlerini satmaya çalıştığı bir ortamla, burasının arasındaki ilişkinin kopukluğunu görerek, sizlerin de belirttiği gibi yeniden zincir oluşturmak lazım. Üretici teyzemiz, amcamız, abimiz ne üretiyorsa, onu belediye olarak alacağız, barkotlayacağız, belediye olarak hava deposu kuracağız. Üreticimiz ürünlerini satma kaygısı gütmeyecek. Maliyetler çok yüksek, ne üretiyorsanız biz belediye olarak alacağız, biz satacağız. Kışın soğuktan burada duramazsınız. Biz bunun önlemlerini de alacağız" diye konuştu.

Pazarda Beykoz Kahvecisi de hizmet verecek

Yakın zaman içinde pazara ilgili müdürlükler ile tekrar gelerek sorunlara yerinde çözüm üreteceklerini ve fiziki iyileşmelere gidileceğini belirten Başkan Köseler, Beykoz Kahvecisi'nin de köy pazarında hizmete başlayacağını açıkladı.

Beykoz Belediyesi, Köy Pazarını İyileştirmek İçin Adımlar Atıyor
Kaynak: ANKA

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