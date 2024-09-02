Beykoz Belediyesi Meclisi Sahipsiz Köpekler Konusunu Ele Aldı

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Beykoz Belediyesi Meclisinde, ilçede uyuz olduğu değerlendirilen ve belediye ekiplerince toplanmadığı iddia edilen sahipsiz köpekler konusu ele alındı.

Beykoz Belediyesi Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Taner Aksu başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Çelik, sahipsiz köpeklerle ilgili önceki oturumda verdiği soru önergesinin reddedildiğini belirterek, "Birtakım lobilere teslim olan belediyemizden belki bir açıklama beklerken cevap bir şarkıcının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu, belediyenin başıboş sokak köpeklerini toplamayacağını duyurmasıyla geldi." ifadelerini kullandı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Çelik, eski kanunda, "yakala, kısırlaştır, aldığın yere bırakmak" şeklinde olduğunu ama yeni kanunda ise bunun "yakala, kısırlaştır, barınakta bak ve sahiplendir." olarak ele alındığını kaydetti.

Beykoz Belediyesinin yeni yönetimini görevini yapmaya davet ettiğini dile getiren Çelik, "Örnek olarak, Baruthane Parkı içerisinde uyuz teşhisi konulmuş sokak köpeği var. Belediye ekiplerimiz gitti, bu sokak köpeğini ısrarla almıyorlar. Burada yaşayan insanların, belediyeye ve CİMER'e şikayetleri mevcut." dedi.

Çelik, köpeklerinin sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasının zorunlu olduğunu aktararak, "Şimdi okullar açıldı. Baruthane Parkı ile okul arasında 100 metre mesafe yok. Okula yürüyerek gidip gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler var. Uyuz olan sahipsiz köpek bir yavrumuzu, öğretmenimizi, velimizi ısırsa, bulaşıcı hastalık ona geçse ve daha büyük felaketler olsa ne olacak?" diye konuştu.

Belediyenin Türkiye'ye örnek model olan en modern ve nitelikli hayvan rehabilitasyon merkezinin son durumunu öğrenmek istediğini belirten Çelik, ayrıca sahipsiz köpeklerle ilgili belediyenin bu süreçteki tavrını da soru önergesi olarak sundu.

Beykoz'da 6 bine yakın sahipsiz sokak hayvanı var

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, mevcut rehabilitasyon merkezinin çıkarılan yeni yasaya uygun hale getirilip yapısal anlamdaki eksikliklerin giderilmesine çalışıldığını söyledi.

Miniç, Beykoz'da 6 bine yakın sahipsiz sokak hayvanı olduğunu belirterek, " İstanbul'un birçok ilçesinden ileri boyutta, gerçekten güzel bir hizmet olmuş ama buna rağmen Beykoz'daki rehabilitasyon merkezinin kapasitesi 200 kedi ve 400 köpek. Çıkan yasaya uygun olarak bu hayvanların, canların toplanarak oraya götürülmesi kapasitenin çok çok üzerinde yüklemenin oraya yapılması anlamını taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sahiplendirme çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Miniç, şunları kaydetti:

"Baruthane Parkı'ndaki olayla ilgili Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze 6 şikayet gelmiş. Şikayetlerin hepsine arkadaşlarımız tekraren bölgeye gitmişler ve uyuz olduğu iddia edilen sokak hayvanını bulamamışlar. Şikayetçiyi aramışlar, ulaşamamışlar. Son kez arayıp ulaşıldığında vatandaş, hayvanı tekrar gördüğünde bilgi vereceğini söylemiş ve ekipler bölgeden ayrılmışlar. Uyuz vakaları tabii ki yaşanıyor, görülebilir ama uyuz vakasının insandan insana geçişi var ama hayvandan insana geçişi yok. Hayvandan hayvana geçebiliyor. Farklı bir parazit var."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, yeni çıkan yasaya göre sahipsiz köpeklere ilişkin belediyenin ne tür çalışmalar yaptığına yönelik soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.