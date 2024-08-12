Beykoz Belediyesi'nin Düzenlediği Riva Beach Volley Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nin Düzenlediği Riva Beach Volley Turnuvası Gerçekleştirildi

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Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Riva Beach Volley Turnuvası, Riva Merkez Plaj'da gerçekleştirildi. Eski milli voleybolcuların da yer aldığı 20 takımın katıldığı turnuva, sporcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

12.08.2024 17:14  Güncelleme: 18:10
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin Beyok Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü ile Voleybol Alemi'nin iş birliğinde düzenlenen Riva Beach Volley Turnuvası, Riva Merkez Plaj'da gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesi, yaz döneminde de etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye'nin desteğiyle düzenlenen Riva Beach Volley Turnuvası, Riva Merkez Plaj'da 9-11 Ağustos'ta yapıldı. Aralarında eski milli voleybolcuların da olduğu 80 sporcudan oluşan 20 takım, turnuva boyunca kazanmak için ter döktü.

Beyok Voleybol Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kumral, "Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez düzenlediğimiz bir turnuva. Voleybol Alemi ve Beyok Spor Kulübü organizesinde, Beykoz Belediyesi, Beykoz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Hayat Su'nun destekleriyle gerçekleşiyor. Öncelikle Belediye'mize teşekkür ediyoruz, alanı bizlere tahsis ettiği ve buradaki imkanları sağladığı için. Yaklaşık 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen eğlenceli bir turnuvaydı. Umarım devamı gelir" dedi.

Sporcular, turnuvadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Kemal Keskin: "Turnuvaya arkadaşlarımızla İstanbul'dan katılıyoruz. Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen bir organizasyon. Voleybolu seven arkadaşlarımızın katıldığı bir turnuva. Yarı finale kadar çıktık, bugün 3. günümüz, ortam güzel, çevre güzel emeği geçen herkese teşekkürler."

Ezgi Bulgan: "İstanbul'dan geliyoruz. Uzun yıllardır voleybol oynuyoruz, voleybolun içindeyiz. Bu güzel organizasyonu kaçırmak istemedik. Riva'da aynı zamanda kampta yaptık, çok hoş vakit geçirdik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi'nin Düzenlediği Riva Beach Volley Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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