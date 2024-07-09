Beykoz Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki çocuklara spor ve enerji dolu bir yaz sunmak için 11 branşta hazırladığı ücretsiz yaz spor eğitimleri başlıyor.

Beykoz Belediyesi yaz sezonunda çocukların verimli vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye'nin, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve farklı spor dallarında yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak için vereceği eğitimlerden, 5-14 yaş grubu yararlanacak.

Eğitimler basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, karete, kickboks, masa tenisi, olimpik okçuluk, taekwondo, jimnastik ve kano olmak üzere 11 branşta uzman antrenörler eşliğinde yapılacak. 16 Temmuz Salı günü başlayacak eğitimlere katılan çocuklar yaz boyu sporla içi içe vakit geçirecek, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşecek. Spor eğitimlerine düzenli katılan ve antrenörler tarafından yetenekli görülen katılımcılar Belediye Spor Kulübü bünyesindeki eğitimlere yönlendirilecek.

Eğitimlere katılmak isteyenler, 'https://etkinlik.beykoz.bel.tr/' adresinde yer alan kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek.