Beykoz Belediyesi Yaz Spor Eğitimleri Başladı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki çocukları 11 farklı branşta sporla buluşturan ücretsiz 'Yaz Spor Eğitimleri', yoğun bir programla başladı.

Beykoz Belediyesi'nin, ilçedeki çocukların gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak için verdiği Yaz Spor Eğitimleri'nden 5-14 yaş grubundaki 640 çocuk yararlanıyor. 7 merkezde başlayan kurslar, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, karate, kickboks, masa tenisi, olimpik okçuluk, taekwondo, cimnastik ve kano branşlarında uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor.

Son kayıt 18 Ağustos'ta

Eğitimlerde antrenörler tarafından yetenekli görülen çocuklar, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK) bünyesindeki branşlara yönlendirilecek. Başvurular, 18 Ağustos'a kadar 'https://spor.beykoz.bel.tr/' adresinden yapılabilecek.