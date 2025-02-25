Beykoz Belediyesi Yuvamız Beykoz Çocuk Etkinlik Merkezleri İçin Ön Kayıt Dönemi Başlattı

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, Yuvamız Beykoz Çocuk Etkinlik Merkezleri için ön kayıt dönemini başlattı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in seçim vaatleri arasında yer alan ve Çamlıbahçe ile Çiftlik mahallelerine kurulan Yuvamız Beykoz Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde ön kayıt dönemi başladı. Çocuklara fırsat eşitliği sağlamak ve zorlu ekonomik koşullarda ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla hizmete alınan merkezlerden 36-66 ay arasındaki çocuklar yararlanacak.

"Beykoz'un geleceğini güçlendirmek için adım atıyoruz"

Merkezlerle ilgili konuşan Başkan Köseler, "Yuvamız Beykoz Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ile ilçemizde her bir çocuğun sevgi dolu bir ortamda gelişimlerini sağlaması, ailelerin ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve Beykoz'un geleceğini güçlendirmek için adım atıyoruz" dedi.

Başvuru detayları için 'www.beykoz.bel.tr' ile Beykoz Belediyesi Başkanlık Binası ziyaret edebilecek ve 444 66 61 numaralı Çözüm Merkezi aranabilecek.