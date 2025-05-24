Beykoz\'da 15 Mahallede 3 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini artırmak, altyapıyı güçlendirmek ve kent estetiğini iyileştirmek amacıyla 15 mahallede yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Beykoz Belediyesi, 15 mahallede asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekiplerin planlı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar ile Paşabahçe'de 62 ton, Tokatköy'de 468 ton, Anadolu Kavağı'nda 126 ton, Yenimahalle'de 63 ton, Rüzgarlıbahçe'de 120 ton, Çubuklu'da 71 ton, Çengeldere'de 289 ton, Anadolu Feneri'nde 670 ton, Zerzevatçı'da 102 ton, Çiftlik'te 9 ton, Kavacık'ta 86 ton, Riva'da 544 ton, Göztepe'de 278 ton, Örnekköy'de 6 ton ve Soğuksu Mahallesi'nde 57 ton olmak üzere yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi yapıldı.

Güvenlik ön planda tutuldu

Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 65 metre kilit taşı, 735 metre kare parke taşı, 65 metre tül duvar, 150 metre bordür ve 15 metre merdiven imalatı gibi çok yönlü düzenlemelerle mahalleleri daha yaşanabilir hale getirdi. Her mahalleye özel ihtiyaçlara göre şekillenen çalışmalarda hem güvenlik hem de estetik ön planda tutuldu.

"Hedefimiz, Beykoz'un her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak"

Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nün saha çalışmalarını takip ederek, hizmetlerin ilçenin her noktasına eşit ve etkin biçimde ulaşmasına öncülük etti. Başkan Vekili Gürzel, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendiriyor, sahada karşılık bulan çözümler üretiyoruz. Hedefimiz, Beykoz'un her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak" diyerek, belediyecilik anlayışında katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini vurguladı.