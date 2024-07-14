Beykoz\'da Açık Hava Sinema Akşamları Başladı

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, yakın geçmişe kadar ilçenin sosyal ve kültürel hayatında önemli yeri olan açık hava sineması geleneğini yeniden başlattı.

Beykoz'da "Açık Hava Sinema Akşamları" yeniden başladı. Ailece film izlemek için sahil etkinlik alanına gelen ilçe sakinleri, nostaljik bir yaz akşamı yaşadı. Sahil etkinlik alanında düzenlenen ilk akşamda Ata Demirer'in komedi filmi "Bursa Bülbülü" gösterildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de açık havada yerini alarak ilçe sakinlerinin sinema keyfine katıldı.

Açık hava sinema gösterimleri, yaz boyunca cuma, cumartesi ve pazar akşamları; Tarihi Beykoz Çayırı, Tarihi Küçüksu Mesiresi ve köylerde devam edecek.