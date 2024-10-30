Beykoz'da Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Beykoz'da Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı, sanatçıların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Cumhuriyetin önemine vurgu yaparken, ilçede yapılan etkinliklere binlerce kişi katıldı.

30.10.2024 12:46
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(İSTANBUL)- Beykoz'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı coşkuyla kutlandı. İlçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen kutlama programında, sanatçı Yonca Lodi ve Gökhan Tepe sahne aldı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi sokakta bulmadık, sokakta bulmadığımızı süreç içerisinde herkes görecek" dedi.

Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı, Tarihi Küçüksu ve Beykoz Çayırı'nda kutlandı. 28 Ekim günü Küçüksu Çayırı'nda Yonca Lodi konseriyle başlayan kutlama, 29 Ekim günü Beykoz Çayırı'nda Gökhan Tepe konseriyle devam etti. 29 Ekim akşamı Onçeşmeler Meydanı'nda toplanan Beykozlular, Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve eşi Firdevs Köseler'in öncülüğünde saat 20.00'de başlayan yürüyüş, Beykoz Meydanı'ndan Beykoz Çayırı'na kadar devam etti.

"Biz Cumhuriyeti sokakta bulmadık"

Beykoz Çayırı'nda binlerce Beykozluya seslenen Başkan Köseler, şunları söyledi:

"Saygı değer Beykozlular, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını sizlerle birlikte kutladığımız için son derece onurluyum, iyi ki varsınız, iyi ki Beykozluyuz. Biz özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi sokakta bulmadık, sokakta bulmadığımızı süreç içerisinde herkes görecek.

Dünya, ulu önder Atatürk'e farklı bakıyor. Ona yüzyılın komutanı, dahisi diyorlar, biz ise kendi içimizde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. 1914 Türkiye'sinde memleketimiz savaş alanıydı, insanlar ne yapacağını bilmiyorlardı. Hükümet ve Milletvekilleri, işgal kuvvetleri tarafından tutuklanıyor; halk çaresiz, şaşkın. Hükümet'in başı; işgal kuvvetlerinin inisiyatifine ve insafına terk edilmiş durumda olan bir ülke. ve birden Çanakkale Zaferi'nin 'Sarı Paşa'sı etrafında birleşiliyor. Milli birlik ve milli irade bütünlüğü çerçevesinde, ayrımcı değil birleştirici bir politikayla ülkenin birliği ve dirliği sağlanıyor. İşgal kuvvetleri tarafından bölünmüş ülkeyi, işgal kuvvetlerini denize dökerek büyük bir başarı sağlanıyor. Cumhuriyet eşitlik adalet getirir diye parlamenter sistemi kuruyor. Ey Beykoz, ey Türkiye; bu parlamenter sisteme geri dönmek için önümüzde süreçler var, iyi değerlendirelim diyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum."

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ilçe sakinleriyle paylaşan sanatçı Gökhan Tepe, yoğun ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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