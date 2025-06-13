Beykoz'da Dolunay Eşliğinde Yoga ve Kano Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Beykoz'da Dolunay Eşliğinde Yoga ve Kano Etkinliği Düzenlendi

13.06.2025 09:49  Güncelleme: 10:14
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Beykoz Belediyesi'nin dolunayda düzenlediği yoga ve kano etkinliği, katılımcılara eşsiz doğa deneyimi sundu. İstanbul Boğazı'nda kano yapmanın yanı sıra Elmasburnu'nda yoga seansı gerçekleştirilerek, doğa ile spor bir araya getirildi.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, dolunay eşliğinde yoga ve kano etkinliği düzenleyerek doğaseverleri bir araya getirdi.

Beykoz Belediyesi, dolunay eşliğinde yoga ve kano etkinliği düzenledi. Etkinliğin kano ayağı, Beykoz Sahili'nde bulunan belediyeye ait Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Katılımcılar, dolunayın suya yansıyan huzur verici ışığında kürek çekerek İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında hem spor yaptı hem de doğayla bütünleşti. Profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte, her gruba tek tek ön eğitim verildi. Kanolara takılan ışıklar ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Boğazın ışıltısında kürek çektiler

Deneyimli sporcuların yanı sıra ilk kez kano deneyimi yaşayan katılımcılar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Kano etkinliği ile birlikte sahilde kurulan alanda katılımcılar için müzik dinletisi düzenlendi. Dolunay altında gitar eşliğinde gerçekleşen dinleti, geceye romantik ve huzurlu bir ambiyans kattı.

Elmasburnu'nda ay ışığında yoga

Aynı saatlerde, Riva Mahallesi'nde yer alan Elmasburnu Tabiat Parkı, yoga tutkunlarını ağırladı. Doğal bitki örtüsü, deniz esintisi ve dolunay ışığı eşliğinde yapılan yoga seansı, katılımcılara hem bedensel hem de zihinsel bir arınma sundu. Uzman yoga eğitmenlerinin rehberliğinde gerçekleşen seans, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlikler boyunca Beykozlular, doğayla baş başa, sakin ve huzurlu vakit geçirerek günün stresinden uzaklaşıp kendilerini yenileme imkanı buldu.

"Beykoz'da doğa ile sporun uyumu sürecek"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz'un doğal güzelliklerini sağlıklı yaşamla birleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle hem doğaya dokunuyoruz hem de vatandaşlarımıza nefes alacak etkinlikler sunuyoruz. Dolunayın ışığında Beykoz sahilinde kano yapmak, Riva'da Karadeniz'in hırçın dalgaları eşliğinde yoga yapmak sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da güçlü bir deneyim sunuyor. Her iki etkinliğimize de gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Beykoz'un her köşesinde bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Dolunay Eşliğinde Yoga ve Kano Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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