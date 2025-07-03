Beykoz'da El Bombası Operasyonu - Son Dakika
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Beykoz'da El Bombası Operasyonu

03.07.2025 16:30
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Beykoz'da 2 el bombası bulundu, 9 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Örgüt lideri aranıyor.

Beykoz'da patlamamış halde 2 el bombası bulunmasının ardından eylem hazırlığında oldukları belirlenen silahlı örgüt üyesi 9 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Örgüt elebaşı Lokman Bebek ile yöneticiler Mesut ve Mehmet Timur'un, 19'ar yıldan 38'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Olay, 12 Eylül 2024 günü saat 06.45 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi TEM Kuzey Yol üzerindeki köprü mevkisinde meydana geldi. Yerde bomba benzeri bir cisim gören vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, otobüs durağının 15-20 metre ilerisinde beyaz bir poşet içinde parça tesirli 640 gramlık savunma tipi iki adet el bombası buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, el bombaları üzerinde Onurcan G. ve Alican K.'nin parmak izleri olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Şişli'deki bir evde saklandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Onurcan G., Alican K., Sinan D., Ahmet B., Abdulvahap K. ve Muhammed Serhat K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' ile '6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BOMBALI EYLEM LOKMAN BEBEĞİN ÖRGÜT ÜYELERİNDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma tamamlandı. Örgütün şemasına da yer verildi. Örgütün, iki ayrı evde hücre tipi yapılandığı, örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Mesut T. ve Mehmet T.'nin, barınma ve beslenme gibi tüm ihtiyaçları karşıladığı belirtildi. Örgüt liderinin ise yurtdışında firari olarak bulunan Lokman Bebek olduğu kaydedildi. Fezlekede yer alan kriminal inceleme raporlarına göre, el bombasının Sinan D.'ye ait araçtan atıldığı, parmak izlerinin ise Onurcan G. ve Alican K.'ye ait olduğu belirlendi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, ele geçirilen bombaların askeri amaçla imal edildiği, parça ve basınç etkili, öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

KALEŞNİKOF, ÇELİK YELEK VE KAR MASKELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramalarda; 2 kalaşnikof tüfek, bu tüfeklere ait 3 şarjör, 2 tabanca, fişekler, çelik yelekler, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Ayrıca cep telefonlarında yapılan incelemelerde, silahlarla çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel yazışmalar bulundu. Fezlekede, örgüt yöneticisi ve üyesi olan 8 şüphelinin tutuklandığı, örgüt elebaşının da yakalama emriyle arandığı bilgisine yer verildi.

CEZA İSTEMİ

Fezlekede, örgüt elebaşı Lokman Bebek ile yöneticiler Mesut ve Mehmet Timur hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla, '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar olmak üzere toplam 19'ar yıldan 38'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istenen fezleke, kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bebek, Terör, Suç, Son Dakika

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