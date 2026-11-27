Beykoz'da sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Akbaba Köyü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobili gören sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 araç çarpıştı.

KAZA KAMERADA

Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı görüldü.