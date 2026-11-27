Beykoz'da iki otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz Akbaba Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında iki otomobil çarpıştı. İddiaya göre önündeki aracı sollamak isteyen sürücünün karşı şeride geçmesiyle yaşanan kaza, seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
Beykoz'da sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Akbaba Köyü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobili gören sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 araç çarpıştı.
KAZA KAMERADA
Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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